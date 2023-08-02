FT: Yüksek enflasyon, Borsa İstanbul’da ralliyi körüklüyor

İngiliz gazete Financial Times, Borsa İstanbul'da seçim sonrasında yaşanan yükselişi kaleme aldı. Gazete, enflasyondaki yükseliş beklentisinin yatırımcıları borsaya yönelttiğini, ayrıca yabancı girişlerinin de belirleyici olduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz finans gazetesi Financial Times, Türkiye’de enflasyon korkusu nedeniyle yatırımcıların borsaya yöneldiğini belirtti. Gazete ayrıca hisse senetlerinin yabancı yatırımcıları piyasaya çektiğini ve bu yaz büyük kazançlar kaydettiğini yazdı.

BİST 100 endeksi, mayıs sonundan bu yana yüzde 46 arttı. FactSet verilerine göre endeks, Türk lirasındaki büyük düşüşe rağmen dolar bazında yüzde 14 yükseldi ve MSCI gelişen piyasalar endeksindeki yüzde 9’luk artışı geride bıraktı.

FT’deki haberde ayrıca son yıllarda Türk hisse senetlerini büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcıların son yedi haftada borsaya 1,6 milyar dolar aktardığı belirtildi.

YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ BELİRLEYİCİ OLDU

Adam Samson imzalı haberde borsadaki rallinin ekonomi politikalarındaki değişimle geldiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde başlattığı genişleyici adımların ardından, ülkenin yeni ekonomi yönetimi ekibi rasyonel politika yapımını yeniden tesis etmeye çalışırken bile yeni bir enflasyon dalgası körüklenmeye devam ediyor.”

Haberde ayrıca Şimşek yönetiminin akaryakıt ile mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergilerini artırdığı hatırlatıldı. Bu zamların seçimlerden önce hayata geçirilen ‘bedava doğalgaz’ ve ‘kamu çalışanlarına maaş zammı’ gibi uygulamaların ardından aşırı ısınan ekonomiyi soğutma çabası olduğu belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü piyasa tarafından saygı duyulan üç ekonomistin Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atamasının da yatırımcıların umudunu artırdığı belirtildi.

YÜKSEK ENFLASYON BEKLENTİSİ BORSAYA YÖNLENDİRİYOR

Financial Times’a değerlendirmelerde bulunan OMG Capital Advisors İstanbul CEO’su Murat Gülkan, enflasyondaki yeni dalga nedeniyle yerel halkın tasarruflarını korumak için bankaların mevduat faizlerinin düştüğü bir dönemde hisse senetlerine koştuğunu söyledi.

Gülkan, “Piyasa yaklaşık üç yıldır ağırlıklı olarak yerel yatırımcılar tarafından yönlendiriliyor” değerlendirmesinde bulundu.

East Capital kıdemli danışmanı ve gelişmekte olan piyasalar uzmanı Emre Akçamak, yeni ekonomi politikasıyla ilgili, “Umutlar hisse senetlerini yukarı itiyor. Ancak olumsuz bir havada olsanız bile yüksek enflasyon beklentisi hisse senetleri için de faydalıdır” dedi.

Akçamak, ekonomik faktörlerin ötesinde, değerleme açısından çok ucuz kaldıkları için de bazı yatırımcıların Türk hisse senetlerine yönelebileceğini söyledi.

ENDİŞELER SÜRÜYOR

Haberde son olarak ekonomik sıkıntılarının ölçeği göz önüne alındığında birçok uzun vadeli yatırımcının Erdoğan’ın yeni ekonomik programa bağlı kalıp kalmayacağını görmek için beklediği ve temkinli davrandığı belirtildi.

Bu endişelerde politika yapıcıların çok yavaş hareket ettiğine dair algının da etkili olduğu aktarıldı.

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