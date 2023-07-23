G20’nin fosil yakıt anlaşmasına Suudi engeli

Hindistan'da toplanan G20 ülkeleri, Suudi Arabistan liderliğindeki bazı ülkelerin itirazları nedeniyle fosil yakıtların kullanımını azaltma konusunda anlaşmaya varamadı.

Sozcu.com.tr

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Dünya iklim kriziyle boğuşurken Suudi Arabistan liderliğindeki bazı ülkeler, G20 ülkelerinin fosil yakıt kullanımını azaltma hamlesini engelledi.

G20 ülkelerinin Hindistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği yoğun görüşmelerin ardından cumartesi günü yayımlanan özet belgede bazı ülkelerin itirazları nedeniyle fosil yakıtların azaltılması konusunda anlaşmaya varılmadığı kaydedildi.

Bazı üye ülkeler farklı ulusal koşullara uygun olarak fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması gerektiğini vurgularken, bazı ülkeler ise karbon yakalama yöntemi için teknolojinin geliştirilmesine odaklanmak istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN İTİRAZDA ÖNE ÇIKTI

Financial Times’a konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan’ın fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasına karşı yapılan baskıda öne çıktığını ve birkaç başka ülke tarafından desteklendiğini söylediler.

Daha önceki müzakerelerde ise Rusya ve Çin’in fosil yakıt kullanımına karşı çıktıları ve geçen yıl Mısır’da düzenlenen BM iklim zirvesinde bir anlaşmayı bozdukları biliniyor.

G7 ülkeleri ise fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmayı kabul etmişti.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DE ANLAŞMA ÇIKMADI

Cumartesi günkü toplantıda, yenilenebilir enerji gelişimi için küresel bir hedef belirleme konusunda da ilerleme kaydedilemedi.

Bloomberg’ün aktardığına göre, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya ve Suudi Arabistan 2030 yılına kadar yenilenebilir üretim kapasitesini üçe katlayacak bir anlaşmaya itiraz ettiğini ve Çin’in kritik hammaddeler konusunda artan işbirliğini engellediğini belirtti.

Toplantının sonunda konuşan Hindistan Enerji Bakanı RK Singh ise G20’nin büyük bir kısmının lehte olduğunu ve “harika bir konferans” olduğunu söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONTROLDEN ÇIKTI

İklim çalışmalarıyla bilinen E3G’den Alden Meyer, G20 toplantısında fosil yakıtlardan adil, hızlı ve hakkaniyetli bir geçiş ihtiyacı konusunda keskin bölünmeler olduğunu söyledi.

Meyer, “Dünya çapında günlük sıcaklık rekorları kırılırken ve iklim değişikliğinin etkileri kontrolden çıkarken, dünyanın net bir harekete geçirme çağrısı duyması gerekiyordu” dedi.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre, küresel 1.5C üzerine çıkmasını durdurmak için küresel emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 43 oranında kesilmesi gerekiyor.

Ancak BM Çevre Programına göre, dünya 2100 yılına kadar 2.4C ile 2.6C arasında bir sıcaklık artışı yolunda ilerliyor. Sıcaklıklar ise en az 1.1C artmış durumda.

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