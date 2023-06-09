Geleneksel ekonomi modeline dönüş beklenirken Kavcıoğlu ataması kafa karıştırdı

Merkez Bankası başkanlığına yeni dönem için Gaye Erkan atanırken, uzmanlara göre eski modelin uygulayıcısı Kavcıoğlu'nun BDDK başkanlığına atanması soru işareti yarattı.

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Seçim öncesi uygulanan ekonomi politikalarından vazgeçileceğinin bir işareti olarak görülen Mehmet Şimşek’in Hazine Bakanı olarak atanmasını bugün uluslararası finansal deneyimi olan Gaye Erkan’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanması izledi.

Son iki yılda TL’de keskin kayıp, enflasyonda ise hızlı tırmanış yaratan düşük faiz politikasının baş uygulayıcılarından olan Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı’na getirildi.

Eski ekonomi modelinin uygulayıcılarından olan bir önceki dönem TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yatırımcılar için sürpriz şekilde BDDK’ya atanması soru işareti yarattı.

Seçimler öncesinde, döviz rezervlerinde yarattığı tüm tahribata rağmen düşük faiz politikasını sürdüren Kavcıoğlu’nın ekonomi yönetiminde aktif bir pozisyona atanması, geleneksel politikaları savunan Şimşek ile nasıl birlikte çalışacakları sorularını gündeme getirdi.

Şimşek bakanlık görevini devralmasının ardından yaptığı ilk açıklamada ekonomi politikalarını “rasyonel zemine” dönmesi dışında bir seçenek kalmadığını ifade etmişti.

BAĞIMSIZLIK VERİLECEK Mİ?

Koç Üniversitesi ekonomi profesörü Selva Demiralp, Erkan’ın karşı karşıya kalacağı ilk sorunun para politikasını “rasyonel zemine” taşıyacak bağımsızlığın kendisine verilip verilmeyeceği olduğuna dikkat çekti.

Demiralp, Erkan’ın “yeni ekonomik modelin” geçmişte kaldığından ve kendisine ayak bağı olmayacağından emin olması gerektiğini belirterek, “Yine de göreve getirilmesinin bu son son ekonomik modelin ortadan kalktığı anlamına geldiği konusundan emin değilim. Çünkü bu modelin baş aktörlerinden biri olan TCMB eski başkanı Şahap Kavcıoğlu BDDK başkanlığına getirildi” dedi.

Demiralp, ayrıca Erdoğan’ın seçim sonrasında düşük faiz oranlarına yönelik politikanın devamının altını çizdiğine dikkat çekerek Erkan’ın, enflasyonla mücadele etmek için yeterli düzeyde faiz artırımına gidip gidemeyeceğinden emin olmadığını ifade etti.

Araştırma kuruluşu Teneo’nun başkanı Wolfango Piccoli, “Kavcıoğlu’nun BDDK başkanı olarak atanması Erdoğan’ın ekonomi politikalarının her an geri dönebileceğinin kuvvetli bir hatırlatıcısı” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR MESAJ BEKLİYOR

TCMB’nin son beş yıldaki dördüncü başkanı olan Erkan’ın Wall Street ve ABD şirket yönetim kurullarını kapsayan kariyerinde para politikası deneyimi yer almadığı için piyasalar uygulanacak politikalara ilişkin mesajları da yakından izleyecek.

Çeşitli soru işaretlerine rağmen piyasa yine de Erkan’ın TCMB’yi “rasyonel” politikalara yeniden döndürecek isim olarak görüyor.

TCMB’nin ilk kadın başkanı olan Erkan ABD’de bankacılık sektöründe üst düzey pozisyonlarda çalıştı. LinkedIn profiline göre 2014-2021 yılları arasında First Republic Bank’ta üst düzey pozisyonlarda çalışan Erkan bunun öncesinde Goldman Sachs’ta da yaklaşık 10 yıl geçirmişti.

Son olarak Marsh McLennan Yönetim Kurulu’nda yer alan Erkan Boğaziçi Üniversitesi ardından devam ettiği eğitim hayatında doktorasını ise Princeton Üniversitesi’nden aldı.

Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Oldukça güçlü bir CV’ye sahip olması ve Batı piyasaları tarafından tanınması bakımından Erkan’ın atanması, piyasalar tarafından, enflasyonun yükselmesine neden olan aşırı düşük borçlanma maliyetleri uygulamasının para politikası nezdinde normalleşeceğinin işareti olarak alınabilir” dedi.

“KAVCIOĞLU ATAMASI CUMHURBAŞKANI’NIN TERCİHİ”

Erdoğan’a yakın kaynaklar, Kavcıoğlu’nun seçimi kazanılmasında Erdoğan’ın istediği ekonomi politikalarını “tam uyguladığını” hatırlattılar ve bu nedenle de bu atamanın “şaşırtıcı” olmadığını söylediler.

Erkan’ın atanmasının önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan üst düzey bir AKP’li yetkili, “Cumhurbaşkanı’nın bunu yapması Şimşek’e olan güveni gösterdi” derken Kavcıoğlu ataması ile ilgili şöyle konuştu:

“Kavcıoğlu’nun atanmasını ayrı okumak lazım. Onun BDDK Başkanı olması cumhurbaşkanının tercihi. En kritik, faiz indirimi sürecinin yönetilmesinde Erdoğan ile çok uyumlu çalıştı… Yerel seçim geçene kadar bazı noktalarda denge bulmak gerekiyor.

Tam olarak Şimşek’in istediği olmadı diye bakmamak lazım, Şimşek’in istediği de oldu cumhurbaşkanının istediği de oldu. Sonuçta ekonomi ve politikanın doğrudan birbirini etkileyen yönleri var. Siyasi iradeyi tamamen devre dışı gibi düşünmemek lazım.”

ULUSLARARASI PİYASALARA İYİ BİR MESAJ

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi de, Erkan’ın TCMB’ye atanması uluslararası piyasalara yapılacakların işareti açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, “Şimşek-Erkan ikilisi uluslararası piyasalar ve kurumlarla ilişki açısından iyi bir mesaj olacak” dedi.

Yetkili, bazı kurum ve kuruluşlarda da görev değişikliklerinin görüleceğini belirterek ekonomi üst yönetiminin belirlenmesi ve politikaların belirlenmesinin bir ayı bulacağını kaydetti. (REUTERS)

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