Gençlikle ilgili ürküten manzara

Türkiye'de yaş aralıkları 15 ila 24 yaş arasında olan 12 milyona yaklaşıyor. Ne eğitimde ne de iş piyasasında olan gençlerin sayısı dikkat çekiyor.... İşsiz genç sayısı da eklendiğinde her dört gençten birinin boşta gezdiği ortaya çıkıyor. İşte gençlikle ilgili çarpıcı veriler...

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki nüfus 11 milyon 865 bine ulaştı.

Bu kişilerin 2 milyon 657 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor.

KADINLAR DAHA FAZLA

Bu gençlerin 152 bini okuma yazma bilmiyor. 1 milyon 73 bini lise altı bir okuldan, 589 bini ise liseden mezun.

Mesleki veya teknik lise diplomalı 470 bin genç ve yükseköğretim mezunu 397 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda…

Boşta olan gençlerin 978 bini erkek, 1 milyon 358 bini ise kadınlardan oluşuyor.

1 MİLYONDAN FAZLA GENÇ İŞSİZ

TÜİK’İN 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Türkiye'de yaşayan 11 milyon 865 bin gençten 5 milyon 250 bini iş gücü piyasasında ve bunların 4 milyon 195 bini çalışırken 1 milyon 55 bini işsiz. iş gücüne dahil olmayanların sayısı ise 6 milyon 616 bin.

Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 20,1 seviyesinde.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16.6, kadınlarda ise yüzde 26.4…

Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında olmayan 2 milyon 657 bin genç ile işsiz 1 milyon 55 bin genç sayısı toplandığında 2022 yılı sonu itibariyle 3 milyon 712 gencin çalışmadığı görülüyor. Bu Türkiye'de neredeyse her 4 gençten birinin boşta olduğu anlamına geliyor.

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