Gurbetteki işçiye kölelik yolu

Yurt dışında çalışıp haklarını alamadığı için dava açan işçilere, gittikleri ülkelerin işçilik şartları uygulanabilecek. İşçiler kıdem tazminatı ve fazla mesai alamayabilir.

Erdoğan SÜZER

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Türk müteahhitlerinin iş aldığı ülkelerdeki inşaatlarda gece gündüz çalışan işçilere kötü haber geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bugüne kadarki uygulamaların aksine, işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlık durumunda Türk hukuku yerine, çalışılan ülkenin hukuk kurallarının geçerli olacağına ilişkin sürpriz bir karar aldı.

70 BİN TL'LİK MASRAF

İşçi hakları konusunda kötü durumda olan Afrika, Ortadoğu ve Karadeniz kıyısındaki bazı ülkelere giden Türk işçiler, artık adeta köle gibi çok zor şartlar altında çalıştırılabilecek. İşçilerin haklarını almak için mahkemeye başvurmaları da işe yaramayacak.

Çünkü Türk işçilerin çalıştırıldığı ülkelerin çoğunda kıdem tazminatı, fazla mesai, bayram mesaisi gibi haklar Türkiye'nin oldukça gerisinde kalıyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bugüne kadarki içtihatları tümden değiştiren kararı, (13 Mayıs 2023 ve 2023/428 sayılı karar) yeni içtihat oluşturduğu için sadece bundan sonra açılacak işçi davalarında değil, görülmeye devam eden on binlerce dava da geçerli olabilecek.

İşverenine açtığı 30-40 bin dolarlık alacak davasıyla ağır çalışma koşullarının karşılığını alacağını ümit eden gurbetçi işçilerin, önümüzdeki günlerde büyük hüsran yaşayacakları belirtiliyor. Yurt dışındaki şantiyelerde bayram, milli gün, gece-gündüz demeden uzun saatler çalıştırılıp, hakları ödenmeyen ancak işini kaybetmemek için orada sessiz kalıp Türkiye'de dava açan işçilerin haklarını alamayacakları gibi, 60-70 bin liralık dava masraflarını da ödemek zorunda kalacakları ifade edildi.

Son umut Anayasa Mahkemesi

Kararı değerlendiren Avukat Ünaldı Topaklı, Türk hukukunda işçileri koruyan hükümler bulunduğunu, davalarda az gelişmiş ülkelerin işçiyi önemsemeyen kuralları geçerli olacağı için emeğin sömürüye açık hale geldiğini söyledi. Karar ile avukatların, savcıların, hakimlerin yüzlerce ülke hukukunu bilmek zorunda bırakıldığını söyleyen Ünaldı, çeviri ve bilirkişi gibi nedenlerle dava açma masrafının aşırı pahalı hale geldiğini, tazminat umudunun da azaldığını belirtti. Ünaldı, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığını da bildirdi.