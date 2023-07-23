Havalimanında bir şişe su 81, simit 203 lira

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan alışverişin fişi sosyal medyada paylaşıldı. Fiyatların yüksekliği, vatandaşların tepkisine neden oldu…

Hakan KAYA

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan bir alışveriş fişine göre simit 203.71 liradan satılıyor. Bir şişe 330 ml. suyun fiyatı 81.48, bir çay ise 67.90 lira. Alışverişi yapan kişi 2 simit, 2 şişe su ve 1 çay için 638 lira 28 kuruş ödemiş oldu. Alışveriş fişi sosyal medyada paylaşıldı, fiyatlar görenleri şaşırttı, çok sayıda tepki aldı. Bazı kişiler bu satış fişini, “Sabiha Gökçen Havalimanı. 2 simit, 2 küçük su, 1 bardak çay toplam 638.28 TL. Uçuyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor. Bu fiyat onlarda yok” notuyla paylaştı.

HAMBURGER DE UÇTU

CHP 27. dönem İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından 2021 ve 2023 yılındaki havalimanı hamburger fiyatlarını kıyasladı. Buna göre 2021 yılında havalimanındaki hamburger fiyatları 66 ila 110 lira arasında değişiyor. Şimdi ise bir hamburger 405 ila 605 lira arasında fiyatla satılıyor.

Yazık oldu ülkeye seçimin sonucu!

Gürsel Tekin, havalimanındaki 2021 ve 2023 yılı menülerinin fotoğraflarını paylaştı ve yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Tekin, “Bir hamburgere 500 lira verilir mi? 2021 fiyatını neden gösterdim? Çünkü o gün uçuk gelen fiyat, bugün normal fiyatın altında. Bu kafayla bugün uçuk gelen fiyat da yarın ülkenin normali olacak. Her seçimin bir sonucu var. Yazık oldu Türkiye'ye” dedi.

BİR KEK YİYEMEDİM

Tekin'in ve Sabiha Gökçen Havalimanı'dan yapılan alışveriş fişi paylaşımına tepki yağdı. Vatandaşlar, “Havalimanı fiyatları önceden de pahalıydı, esas sorun ‘normal' insan evlatlarının alışveriş yaptıkları yerlerde. Nisan 2023'te Sabiha Gökçen'de şekerim düştü browni kek 70 TL'yde, alıp yiyemedim Türkiye. Sabiha Gökçen, nerenin beach (plaj) klubü?” diyerek tepki gösterdi.