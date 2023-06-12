Hazine 1,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1,3 milyar TL borçlanmaya gitti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 33,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 1 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 16,38, bileşik faiz yüzde 17,05 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 416 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 530 milyon lira, net satış 483,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 434,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 300 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​

Hazine böylece, ihalede toplam 1 milyar 33,3 milyon lira borçlandı.

YARIN İKİ İHALE DAHA DÜZENLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi daha yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. (AA)

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