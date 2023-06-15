Hazine’yi 3 Mayıs’ta faiz çarpmış!

Bütçedeki faiz harcamaları mayısta 102,7 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rekorda, 2013'te ihraç edilen enflasyona endeksli bir tahvilin 3 Mayıs'ta yapılan geri ödemesi etkili oldu.

Emre DEVECİ

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün mayıs ayı bütçe verilerini açıkladı. Ertelenen kurumlar vergisi ödemelerinin mayıs ayında yapılmasıyla bütçe fazla verirken, bütçe giderlerinde dikkat çeken bir veri yer aldı.

Bütçede faiz harcamaları mayısta tam 102,7 milyar TL ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

Öyle ki, faiz harcamaları nisan ayında 34,5 milyar TL, geçen yıl mayısta 17,9 milyar TL olmuştu.

Böylece, Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğundaki son ayında rekor faiz ödemesine imza atmış oldu.

FAİZDE REKORUN NEDENİ NE?

Merkez Bankası (TCMB) politika faizi yüzde 8,5 olsa da Hazine’nin faiz ödemelerinde çok farklı bir tablo var.

TCMB’nin faiz politikası döviz kurlarıyla birlikte enflasyonu da patlattığı için, bankaların elindeki enflasyona endeksli tahvillerde Hazine’nin geri ödemelerinde çok yüksek rakamlar ortaya çıkıyor.

Ekim 2022’deki 61,1 milyar TL’lik faiz ödemesi gibi, Mayıs 2023’teki ödemede de tüketici enflasyonuna endeksli tahvildeki geri ödeme etkili oldu.

2013 yılında ihraç edilen ve 3 Mayıs’ta ödemesi yapılan TRT030523T13 kodlu tahvilde 15,3 milyar TL’lik borç karşılığında yaklaşık 67 milyar TL’lik geri ödeme yapıldı. Nitekim o tarihte TCMB’deki kamu mevduatı yaklaşık 67 milyar TL geriledi.

Ekim 2022’de de 8 milyar TL’lik borç için yaklaşık 40 milyar TL’lik geri ödeme yapılmıştı.

Enflasyona endeksli tahviller, bankaların son dönemde yüksek kâr elde etmelerinde de etkili olmuştu.

2,9 TRİLYON TL’LİK FAİZ FATURASI

Hazine son dönemde Merkez Bankası düzenlemeleriyle uzun vadeli tahvil faizlerini bastırsa da enflasyona endeksli tahvillerin etkisiyle önümüzdeki yıllarda da yüksek faiz ödemeleri yapacak.

Mayıs 2023 itibarıyla Hazine'nin toplam iç borç stoku 2,3 trilyon TL seviyesindeyken, bu borç için ileride ödeyeceği faiz miktarı 2,9 trilyon TL'yi aşmış durumda. 2021 yılı Ağustos ayında 699 milyar TL olan bu rakam, döviz kurları ve enflasyonun artmasıyla birlikte katlandı.

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