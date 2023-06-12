Helalinden bir zam daha! 850 TL’den bin 300 TL’ye çıktı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) eğitim ve kurslarına zam üstüne zam yaptı. 23 milyon TL'ye yakın bütçesi olan kurum, kurulduğu yıldan bu yana iş yapmadığı için eleştiriliyor.

Deniz AYHAN

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Kurum, kuruluş ve şirketlere ‘helal sertifika' vererek ülkeye büyük paralar kazandıracağı iddiasıyla 18 Kasım 2017’de kurulan ve Temmuz 2018’de faaliyete başlayan; Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) eğitim ve kurslarına zam üstüne zam yapıyor.

Helal Uygunluk Değerlendirme Kursu’na yüzde 114 zam yapan kurum, şimdi de Helal Kozmetik Standardı Eğitim Kursu için zam yaptı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) 14-15 Haziran 2023 tarihlerinde Helal Kozmetik Standardı Eğitimi düzenleyecek. Eğitimde “Helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti, dünyadaki güncel durum, teknik düzenlemeler, helal kozmetik, akreditasyon süreç ve kuralları” konuları ele alınacak.

850 TL'DEN BİN 300 TL'YE ÇIKTI

Eğitimin ardından ‘katılım sertifikası’ düzenlenecek. Kursa en çok 20 kişi katılabilecek ve ücreti ise kişi başı bin 300 TL olacak. Helal kozmetik standardı ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için verilen Helal Kozmetik Standardı Kursu geçen yıl da eylül ayında yapılmıştı.

Kurs ücreti olarak kişi başı 850 TL alınmıştı. HAK yaklaşık 9 ayda ücretlere yüzde 53 zam yaptı. HAK, 2021'de bin TL, 2022'de bin 400 TL olan Helal Uygunluk Kursu’na da bu yıl yüzde 114 zam yapmıştı.

BÜTÇESİ KATLANIYOR

Helal Akreditasyon Kurumu kurulduğu yıldan bu yana iş yapmadığı ve yüksek bütçesi nedeniyle eleştiriliyor. HAK’ın 2022 yılı bütçesi 9 milyon 390 bin TL oldu. Ancak kurum ek ödeneklerle birlikte 13 milyon 815 bin TL harcadı.

HAK'ın 2023 yılı bütçesi ise 2.4 katlanarak 22 milyon 816 bin TL'ye çıktı. HAK'ın bütçesi kurulduğu yıl 7 milyon 743 bin liraydı.

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