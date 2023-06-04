Helalinden yüzde 114 zam

Helal Uygunluk Kursu bu yıl yüzde 114 zamlandı ve ücreti 3 bin TL’ye yükseldi.

Deniz AYHAN

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Yerli ve yabancı kuruluşlara ‘helal sertifika' vererek ülkeye büyük gelir getireceği iddiasıyla 2018'de faaliyete başlayan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) da zamlardan nasibini aldı. Bu yıl bütçesi 2.4 katlanarak 22 milyon 816 bin TL'ye yükselen HAK, 2023 yılı kurs ücretlerine büyük zam yaptı. 2021'de 1.000 TL, 2022'de 1.400 TL olan Helal Uygunluk Kursu, bu yıl yüzde 114 zamlanarak 3 bin TL'ye yükseldi. Kurs kapsamında ‘helal gıda için genel gereklilikler', ‘helal belgelendirmesi yapan kuruluşlar için gereklilikler', ‘helal gıdaya eklenen diğer kimyasallar için genel gereklilikler' konularının ağırlıklı olduğu alanlarda eğitimler verildiği belirtildi. İlgili alanlarda çalışmak isteyenler, ve 20 kişilik kontenjanla sınırlı olan Helal Uygunluk Kursu'na online olarak katılabiliyor. Eğitim sonunda düzenlenen sınavın ardından başarılı olan katılımcılara 5 yıl geçerli olan ‘başarı sertifikası' veriliyor.

ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

HAK'ın 2022 yılı bütçesi 9 milyon 390 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak kurumun ek ödeneklerle birlikte 13 milyon 815 bin TL harcadığı ifade edildi. Kurumun, helal sertifika konusunda etkin bir faaliyet gösteremediği belirtilerek, harcamaları eleştiri konusu olmuştu.