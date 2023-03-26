Hem işsiz hem de maaşsız kaldılar

İŞKUR yine işsize derman olamadı. Kuruma başvuran işsiz sayısı 2022’de 1.7 milyona ulaştı. Ancak işsizlik ödeneğine başvuran işsizlerin sadece yüzde 47’sine maaş bağlandı.

Deniz AYHAN

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iktidara yakın isimler çoklu koltuk ve çoklu maaşlarla gündeme gelirken Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verileri vatandaşın halini ortaya koydu. İŞKUR'un işsizlik ödeneği verileri, işçilerin sadece yarısının işsizlik ödeneği aldığını açığa çıkardı. Böylece vatandaş hem işsiz hem de maaşsız kaldı. Türkiye'deki işsizliğin ulaştığı boyut, İŞKUR 2022 yılı faaliyet raporuna da yansıdı. 2012'de 609 bin 530, 2018 yılında 840 bin 793 olan işsizlik ödeneğine başvuran sayısı, 2022 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 707 bin 850'ye fırladı. İŞKUR ise sadece 812 bin 506 kişiye işsizlik ödeneği bağladı. Yani işsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin yalnızca yüzde 47'sine ödenek bağlanabildi. 2022'de ödenen işsizlik ödeneğinin 12 milyar 544 milyon 523 bin TL olduğu bildirildi. CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Mart 2002'de, “İşsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik güvence sağlanması” amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğünün 2022 sonunda 124 milyar TL'yi aştığına dikkati çekti.

17 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

İşsizlik Sigortası Fonu'na, kurulduğu günden bu yana işsizlik ödeneği almak için toplam 17 milyon 173 bin 166 kişinin başvurduğunu ifade eden Bulut, “Ancak sadece 9 milyon 673 bin 929 kişi ödenek alabildi” diye konuştu. Başvuranların neredeyse yarısının işsizlik ödeneği alamadığını alamadığına dikkat çeken Burhanettin Bulut, “Çünkü işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için öyle şartlar getirildi ki fon adeta işsizlik ödeneği vermemek üzerine bir amaç üstlendi” açıklamasını yaptı.

‘İŞKUR işverene cömert'

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, işsizlik sigortasından yararlanma şartının emekçilerin lehine kolaylaştırılmasını isteyerek, “İşsizlik Sigortası Fonu, yağma Hasan'ın böreği gibi iktidar tarafından talan edildi. Deprem vergileri gibi Güneydoğu Anadolu Projesi'ne kaynak aktarımından istihdam desteklerine, salgından Soma'daki işçilerin işverence ödenmeyen ücretlerine, karayollarına teşvike kadar her iş için kullanıldı. O para emekçinin alın teri ve emekçiler için kullanılmalı. İşverene cömert, işçiye cimri bir fon kabul edilemez” dedi.