Hepsiburada 2022’yi yüzde 81 büyümeyle kapattı

Türkiye'nin global teknoloji borsası Nasdaqta işlem gören ilk ve tek şirketi Hepsiburada; 2022 yılı son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

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Türkiye’nin yerli sermayeli e-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılında toplam satış hacmini yüzde 81lik büyüme ile 47,3 milyar liraya çıkardı.

Platform 2022 yılında aktif müşteri tabanını yüzde 8 artışla 12,2 milyona çıkarırken müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 39,1 artarak 6,6’ya yükseldi. Böylece 2022 yılında sipariş sayısı yüzde 50 büyümeyle 80,4 milyona ulaştı.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2022 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hedeflerimizin üzerinde sonuçlarla kapattığımız 2022 yılının ardından 2023 yılında da önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Son yıllarda yaptığımız yatırımların katkısıyla bu sene kârlılığımızı artırma odağımıza devam edeceğiz.

Hepsiburada Premium, 2023te bizim müşteri sadakatini artırma konusunda önemli bir varlığımız olmaya devam edecek. Müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunan Hepsipay ve müşteri deneyiminde mükemmeli hedefleyen HepsiJET, platformun önemli farklılaşma noktaları olacak. Önümüzdeki yıl HepsiJET’in hizmet verdiği işletmelerin sayısını artırmayı, Hepsipay ile sunduğumuz finansal teknoloji çözümlerimizi farklı perakendecilerin de kullanımına açmayı hedefliyoruz. 2023 yılında sürdürülebilir büyüme odağıyla yılın ilk çeyreği için yüzde 70 toplam işlem hacmi büyümesi bekliyoruz.

2023 yılı için önceliklerimizden bir diğeri 6 Mart 2023’te duyurduğumuz ve iki yıl sürecek Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programımız olacak. Programımızla bölgede ihtiyaç duyulan uzun vadeli desteği sağlamak için ticari ve teknolojik yeteneklerimizi sonuna kadar kullanacağız. Bölgeden 10 bin esnaf ve 5 bin girişimci kadına, iki yıl içinde 10 milyar TLlik ticari hacim sözü veriyoruz.”

AKTİF SATICI SAYISI YÜZDE 33, ÜRÜN SAYISI YÜZDE 81 ARTTI

Platformun aktif satıcı ve ürün sayısında da önemli oranda artışlar gerçekleşti. Satıcılara kapsamlı hizmetler sunan Hepsiburada İş Ortağım programı ile üye işyeri uygulamasını devreye alan platform, satıcıların platformdaki başarılarını en üst düzeye çıkarmalarını sağladı. Şirketin 2022 yıl sonundaki aktif satıcı sayısı yıllık yüzde 33 artarak 99,7 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 81 oranında artarak 163,6 milyona çıktı. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada, ayrıca Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’ta temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2022 yılı verilerini son iki çeyrekte olduğu gibi yine enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Platformun 2022 yılında enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi 2021 yılındaki 52 milyar lira kıyasla yüzde 4 artarak 53,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

2022’nin son çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise yüzde 14 artışla 19,4 milyar TL oldu. (DHA)