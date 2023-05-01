Her 7 haneden 1’i yardımsız fatura ödeyemiyor

Ağır ekonomik kriz altında seçimlere ilerleyen Türkiye’de derin bir enerji yoksulluğu da yaşanmaya başladı. İlk kez 2019 yılında uygulanmaya başlanan Elektrik Tüketim Desteği (ETD) 1.3 milyon haneyi kapsarken, bugün bu sayı yaklaşık 3.7 milyona çıktı.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Enerjide çağ atladık diyen iktidarın yarattığı tahribatla artık ülkemizde her 7 haneden 1'i faturasını ödeyemez duruma geldi” dedi.

BÜYÜK BUHRAN

Akın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle 2018 yılından sonra enerjide büyük bir buhran yaşamaya başladığına dikkat çekti. Hane halkı gelirinin yüzde 10'dan fazlasının enerji gideri olması durumunda enerji yoksulluğu tanımının yapıldığına işaret eden Akın, şöyle devam etti:

“İktidar özellikle 2018'den beri yanlış politika ve yanlış tercihlerle enerjide yarattığı tahribatı seçimlere kısa bir süre kala perdelemeye çalışıyor. 2022'de elektrikte yüzde 200, doğalgazda yüzde 164 oranıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji zamlarını yapan iktidar, Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşanmasına neden oldu. Türkiye'de haneler artık enerjiye erişmekte zorlanıyor.”