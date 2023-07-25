Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven düştü
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisanda bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.
İŞ HACMİ VE SATIŞLAR DÜŞTÜ
Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 114,9 değerine geriledi.
Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi' temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 118,2 değerine geriledi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 0,4 artarak 117’ye yükseldi.
Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 artarak 128,8 değerine yükselirken; mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2 azalarak 95,3 seviyesine geriledi.
İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 0,6 artış kaydetti ve 83,6 değerine yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,3 azalarak 92,5’e yükseldi.