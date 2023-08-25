Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven düştü

TÜİK, sektörel güven endekslerinin ağustosta aylık bazda perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve hizmet sektöründe yüzde 1,7 azaldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ PERAKENDE İŞ HACMİ-SATIŞLARINDA

Güven endeksinin detaylarına bakıldığında, hizmet sektöründe son 3 aylık iş durumunun ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 azalarak 115,4 değerine gerilediği görüldü. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 2,7 azalarak 113,8 değerine indi.

Perakende ticaret sektöründe ise son 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 3,3 azalarak 124,5 değerine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemdeki satış beklentisi ise yüzde 2,6 artarak 123,2 değerine çıktı.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 1,3 azaldı.

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