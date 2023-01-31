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Hizmet üretici enflasyonu 2022’de yüzde 78,72 oldu

TÜİK verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,41 bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 78,72 arttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:01 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Hizmet üretici enflasyonu 2022’de yüzde 78,72 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2022 dönemi verilerini yayımladı.

Buna göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aralıkta yıllık yüzde 78,72 bir önceki aya göre ise yüzde 1,41 arttı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ KONAKLAMA GRUBUNDA

Hizmet üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 80,17, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 89,99, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 63,97, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 73,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 78,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,43 artış kaydetti.

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