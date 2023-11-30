Hizmet üretici enflasyonu ekimde yüzde 76,99 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,21 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,99 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ekim’e ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

H-ÜFE 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 74,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,10 artış gösterdi.

EN ÇOK ARTIŞ İDARİ VE DESTEK HİZMETLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 63,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,90, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 81,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 92,53, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,10 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,53 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,03 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,36 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,52 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,54 azalış gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDE ARTIŞLAR

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 41,67, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,69 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri yüzde 134,60, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 128,75, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 109,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 10,53, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 8,37, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 3,09 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 19,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 11,36, bilgi hizmetleri yüzde 6,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.