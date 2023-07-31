Hizmet üretici enflasyonu haziranda yüzde 68,9 oldu

TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) haziranda yıllık yüzde 68,90, aylık yüzde 9,57 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

H-ÜFE 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 82,20 artış gösterdi.

H-ÜFE mayısta yıllık yüzde 65,47, aylık yüzde 2,99 artış göstermişti.

EN YÜKSEK ARTIŞ İDARİ VE DESTEK HİZMETLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,14, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,40, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,15, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 98,90 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 10,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,36, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,91, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,02, idari ve destek hizmetlerde yüzde 12,37 artış gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDEKİ DEĞİŞİM

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,27, havayolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,07, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılıkiçin) yüzde 49,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 130,04, istihdam hizmetleri yüzde 126,21, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 109,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 10,64, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 7,35 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık konaklama hizmetleri yüzde 28,18, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 23,60, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 17,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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