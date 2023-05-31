Hizmet üretici enflasyonu nisanda yüzde 71,81 oldu

TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) nisanda yıllık yüzde 71,81, aylık yüzde 3,90 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Nisan’a ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 87 arttı.

EN ÇOK ARTIŞ TEKNİK HİZMETLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 56,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 75,85, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,76, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 95,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 89,63 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,79, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,66, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,29 artış gerçekleşti.

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