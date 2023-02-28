Hizmet üretici enflasyonu ocakta yüzde 82,64 oldu

TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2023 Ocak'ta yıllık yüzde 82,64, aylık yüzde 15,57 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak’a ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı Ocak ayında H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 15,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 90,32 artış gösterdi.

EN ÇOK ARTIŞ KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 81,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,60, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,52 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,52, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 24,20, idari ve destek hizmetlerde yüzde 22,07 artış gerçekleşti.

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