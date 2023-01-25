Hizmet ve perakende sektöründe güven düştü, inşaatta yükseldi
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.