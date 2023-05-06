Hollanda Merkez Bankası’ndan 1 TL uyarısı

Bankaya göre, hem 2 Euro hem de 1 lira, aynı kontrast renklere sahip ve yaklaşık olarak aynı boyutta.

Ancak Hollanda Merkez Bankası'na göre iki paranın değeri çok farklı. 1 Türk Lirası madeni paranın değeri 5 Euro centten daha az.

Bankanın açıklamasında, “Tavsiyemiz; nakit ödeme yaptığınızda para üstü alırken her zaman dikkatli olun. Çünkü 1 lira alırsanız, elinizde 2 Euro değil sadece 5 centiniz oluyor” dendi. DARPHANE 6,6 GRAMA DÜŞÜRMÜŞTÜ

O zamanki adıyla “YTL” olarak 2005 yılında basılan madeni 1 Türk Lirası, Avrupa'da çok sayıda şikâyete neden olmuştu.

Euro ile olan benzerliği nedeniyle o dönemde Avrupa ülkelerindeki birçok sigara, yiyecek içecek otomatı ve kumar makinelerinde, 2 Euro yerine 1 lira kullanıldığı belirlendi.

Bunun üzerine birçok işletme, otomatlarda değişiklik yaparak Euro dışında bozuk para kullanımını engelledi.