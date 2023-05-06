Hollanda Merkez Bankası’ndan 1 TL uyarısı
Avrupa'da bazı işletmelerde para üzeri olarak 2 Euro yerine, 5 centten daha az değere sahip madeni 1 TL verilince Merkez Bankası'ndan tüketicilere uyarı geldi.
Hollanda Merkez Bankası (DNB), madeni 2 Euro’ya çok fazla benzeyen 1 Türk Lirası'nın son dönemlerde dolandırıcılık için kullandığını belirterek, tüketicileri uyardı.
Merkez Bankası'na göre, bazı işletmelerde para üzeri olarak 2 Euro yerine, 5 centten daha az değere sahip madeni 1 TL veriliyor.
BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, bankanın açıklamasında, son dönemde alışveriş sonrası para üzeri olarak “Euro’ya çok benzeyen bir yabancı para alan” kişilerin şikâyette bulunduğuna işaret edildi.
1 TL’NİN DEĞERİ DAHA AZ
DNB, “Kafa karıştırıcı yabancı madeni paranın”, 2 Euro’ya çok benzeyen madeni 1 lira olduğunu vurguladı. Banka, her iki paranın benzerliğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.
Bankaya göre, hem 2 Euro hem de 1 lira, aynı kontrast renklere sahip ve yaklaşık olarak aynı boyutta.
Ancak Hollanda Merkez Bankası'na göre iki paranın değeri çok farklı. 1 Türk Lirası madeni paranın değeri 5 Euro centten daha az.
Bankanın açıklamasında, “Tavsiyemiz; nakit ödeme yaptığınızda para üstü alırken her zaman dikkatli olun. Çünkü 1 lira alırsanız, elinizde 2 Euro değil sadece 5 centiniz oluyor” dendi.
DARPHANE 6,6 GRAMA DÜŞÜRMÜŞTÜ
O zamanki adıyla “YTL” olarak 2005 yılında basılan madeni 1 Türk Lirası, Avrupa'da çok sayıda şikâyete neden olmuştu.
Euro ile olan benzerliği nedeniyle o dönemde Avrupa ülkelerindeki birçok sigara, yiyecek içecek otomatı ve kumar makinelerinde, 2 Euro yerine 1 lira kullanıldığı belirlendi.
Bunun üzerine birçok işletme, otomatlarda değişiklik yaparak Euro dışında bozuk para kullanımını engelledi.
YTL adı, 1 Ocak 2009’dan itibaren 1 TL olarak değiştirildi. Bu yıl da yüksek maliyetler nedeniyle Darphane tarafından 1 TL’nin gramajı 8,1 gramdan 6,6 grama düşürüldü.