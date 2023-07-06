İkinci el araç satışında ilan kısıtlamasına uymayana 300 bin TL ceza verilecek

İkinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanması sonrası açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, "Düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci el otomobillerin satışına ilişkin kararın ardından Ticaret Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024’e kadar yasaklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, bu kısıtlama kapsamında tüm gerçek ve tüzel kişilerin düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilanları hakkında ‘ilan platformları tarafından’ uyarılacağı belirtildi ve “Düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

‘NOTERLİKLER NEZDİNDE ENGELLENİYOR’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ayrıca, 1 Ocak 2024’e kadar uzatılan 6 ay-6 bin km uygulamasına değinildi.

Açıklamada, yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 6 ay-6 bin km düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler nezdinde engellendiği vurgulandı.

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