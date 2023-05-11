İktidar ilk kez torpilsiz personel alıyor

Bugüne kadar sözlü sınav yaparak sadece torpillileri kamuda işe almakla eleştirilen iktidar ilk kez torpilsiz personel alımı yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav yapmadan doğrudan 2022 yılı KPSS sınavıyla personel alacak.

Erdoğan SÜZER

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin çeşitli illerinde istihdam etmek üzere 78 adet sözleşmeli personel alımı için iş ilanı verdi. Mühendis, temizlik ve güvenlik personeli ile destek personeli almayı planlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, adayları yazılı ya da sözlü sınav yapmadan doğrudan 2022 yılı KPSS (B) puan sıralamasına göre işe yerleştirecek.

TORPİLİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

KPSS puanı yüksek olanlar kamuda işe başlayacak, düşük olanlar elenecek. Torpil bu sınavda ilk kez işlemeyecek. 10 Mayıs itibarıyla başlayan başvurular 26 Mayıs'a kadar devam edecek. İşe yerleştirme işlemi seçimlerden sonraya kalacağı için iktidarın değişmesi halinde alımları yeni iktidar yapacak.

Sıralamaya bakılacak

KPSS puanıyla alınacak personel listesi 4 mühendis, 1 büro personeli, 59 temizlik görevlisi, 2 şoför ile 12 silahlı güvenlik ve koruma görevlisinden oluşuyor. İşe yerleştirme işlemi, puan sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yapılacak. Aynı puanı alan adaylar arasından okuldan önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacak.