İktidarın TÜSİAD politikası da değişiyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bir yıl önce bugün iş dünyasının en köklü ve en büyük sivil toplum örgütlerinden TÜSİAD'a çok ağır sözler söyleyerek kapıları kapatmıştı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın TÜSİAD yöneticileriyle İstanbul'da görüşecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yarın TÜSİAD yöneticileri ile bir araya gelecek.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak Şimşek'in TÜSİAD yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Hazine konuya ilişkin yorum yapmadı.

TÜSİAD'ın Cuma günü Yüksek İstişare Konseyi toplantısı da gerçekleştirilecek.

Seçimlerden sonra faiz politikasını değiştirmeye hazırlanan iktidarın TÜSİAD’a yaklaşımı da değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde, patronlar kulübüne ağır sözlerle yüklenmiş, u kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır” sözleriyle kapıları kapatmıştı.

Ekonomi ve dış politikaya yönelik eleştirilere sinirlenen Erdoğan “Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum” diyerek TÜSİAD’ı hedef almıştı. İşte Erdoğan’ın 2021 yılı sonundan bu yana TÜSİAD’a söyledikleri:

20 Aralık 2021: BU MİLLET SİZE FIRSAT VERMEYECEK

“Buradan sesleniyorum, çekinme yok; Ey TÜSİAD ve yavruları! Size sesleniyorum. Siz, tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz, önce ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz.

Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka. Ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise acaba, Biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getirtiriz, bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek.”

30 Nisan 2022: DERTLERİ İKTİDARI GÖTÜRMEK

“Hiç kuşkusuz ekonomi alanındaki mücadeleyi herkesin omuz omuza vererek seferberlik içinde yürütmesi gerekiyor. Bu ülkede kazandıklarını yine bu ülke için yatırıma, üretime, istihdama dönüştüren iş insanlarımız elbette var. Ekonomi politikalarımıza iş dünyasının büyük oranda destek verdiği de ortada.

Ancak TÜSİAD'ın ‘Acaba ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz?’ diye bir derdi yok. Tam aksine ‘Mevcut iktidarı nasıl götürürüz? Rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidarı nasıl getirebiliriz’ diye bir dertleri var. Fakat Türkiye'de şu 20 yıllık dönemde bunlar parayı bizimle kazandılar, büyümeyi bizimle kazandılar.”

15 Haziran 2022: İKTİDARIN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZLER

“Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın.

Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız.

TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın.

Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz.

CHP, Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.”

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