İlk 6 ayın yıldızı Bitcoin oldu

Zorlu geçen 2022 yılının ardından 2023 yılının ilk gününden bu yana güçlü bir yükseliş serisi yakalayan, 6 ayda yüzde 84’e varan yükseliş trendi oluşturan Bitcoin, 31.500 dolarla 2023 yılının en yüksek rakamını test etti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar, Euro, gram altın ve borsada artış seçim sonrasında hızlansa da ilk yarının yıldızı farklı bir varlık oldu. 2023'ün ilk yarısının yıldızlarından biri de yüzde 84 artış gösteren Bitcoin oldu. TL bazında ise ilk yarıda Bitcoin'deki artış yüzde 157'ye ulaştı.

KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI

Bitcoin, yılın ikinci yarısına da hareketli bir başlangıç yaptı. Kripto para birimlerini destekleyici olmayan dış koşullara ve sinyallere rağmen perşembe günü 31.500 doları görerek 13 ayın zirvesinden döndü. Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamının bir hayli güçlü gelmesi ve Binance borsasındaki üst düzey yöneticilerin istifa etmesinin ardından değer kayıplarıyla karşılaştı.

Bitcoin dün 30.400 dolarda hareket ederken, Ethereum'da 1.958 dolara kadar yükseldikten sonra 1.900 dolar sınırına geri döndü. Kripto para piyasasının toplam değeri ise tekrar 1.18 trilyon dolar seviyesinde geldi. Her ne kadar ilk etapta ret almış olsalar da dünyanın en büyük fon yönetici şirketleri BlackRock ve Fidelity'nin kripto yatırım fonu oluşturmak için başvuruda bulunmaları sektördeki olumlu beklentileri artırıyor ve tetikliyor.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, “FTX krizinden dolayı oluşan belirsizliklerin geride bırakılması, Ripple'nin SEC ile olan davasındaki pozitif beklentiler, Bitcoin ETF başvurularının artması, SEC'in sık sık Bitcoin regülasyonu hakkında mesajları, Fed Başkanı Jerome Powell'in senatoda kripto paralar ile stablecoin'ler ile ilgili olumlu söylemleri ve ABD'deki sert resesyon beklentilerinin nispeten bertaraf edilmesi orta uzun vadede kripto para piyasasına duyulan güveni artırdı. Böylece en kötü dönemi geride kaldı” dedi.

Binance'te istifa iddiaları ortalığı karıştırdı

Kripto piyasalarının en yüksek işlem hacmine sahip borsası Binance'in ABD iştirakiyle ilgili istifa haberleri gündeme bomba gibi düştü. Bloomberg, ismi açıklanmayan kaynağına dayandırdığı haberde Binance.US'in ABD'de düzenleyici sorunlarıyla ilgilenen üst düzey bir yöneticisinin birçok çalışanıyla birlikte istifa ettiği iddia edildi. Yaklaşık iki sene önce borsanın Baş Stratejisi Sorumlusu görevine getirilen Patrick Hillmann, iddialara göre Binance'in ABD'de yaşadığı baskının ardından şirketten ayrılma kararı aldı.