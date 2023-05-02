İmalat PMI 16 ayın zirvesinde

Mart ayında 50,9 olan manşet PMI, nisanda 51,5’e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, mart ayında 50,9 olan manşet PMI, nisanda 51,5'e yükselerek üst üste dördüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti.

Böylece sektörde Aralık 2021'den bu yana en belirgin iyileşmenin kaydedildiği belirtildi.

SİPARİŞLER VE ÜRETİMDE ARTIŞ

İSO’dan yapılan açıklamada, nisan ayında birçok firmanın, talep koşullarındaki güçlenme

sonucu yeni siparişler ve üretiminde artış bildirdiği kaydedildi.

“Bazı anket katılımcıları, şubat ayındaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti” denilen açıklamada, “Bunlara ek olarak, toplam yeni işler, yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Üretimdeki genişleme son 20 ayın en yüksek oranında kaydedildi” ifadelerine yer verildi.

BİRİKMİŞ İŞLER SON 14 AYDA İLK KEZ ARTTI

Hem yeni siparişlerdeki artış hem de deprem kaynaklı aksamalar, birikmiş işlerin son 14 ayda ilk kez artmasına yol açtı.

Nisan'da depreme bağlı aksamaların doğrudan gözlendiği başlıca alan tedarik zincirleri oldu ve firmalar ham madde temininde yaşanan zorlukların devam ettiğini bildirdi.

Teslimat sürelerinde üst üste dördüncü ay artış görüldü.

İmalatçılar iş yüklerindeki artış nedeniyle satın alma faaliyetlerini yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez artırdı. Buna rağmen teslimatlarda ortaya çıkan gecikmeler girdi stoklarının artmasına engel oldu.

‘NİHAİ ÜRÜN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ EN DÜŞÜK ORANDA GERÇEKLEŞTİ’

Bazı firmalar ikinci çeyreğe çalışan sayılarını artırarak başladı. Bununla birlikte, erken emeklilik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşen işten ayrılmalar, istihdamın hemen hemen yatay seyretmesine yol açtı.

Ham madde maliyetlerindeki yükseliş ve liradaki zayıflığa bağlı olarak girdi fiyatlarındaki keskin artış nisan ayında da devam etti. Yine de enflasyon oranı, yıl başından bu yana en düşük düzeye geriledi. Bazı firmalar bu gelişmeyi enerji fiyatlarındaki düşüşe bağladı. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış da Ağustos 2022'den bu yana en düşük oranda gerçekleşti.