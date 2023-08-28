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IMF, Türkiye ile görüşmeye geliyor

IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Yayınlanma: 18:19 - 28 Ağustos 2023 Güncellenme:
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IMF, Türkiye ile görüşmeye geliyor

IMF’den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye’ye rutin bir ziyarette bulunacak.” ifadesi kullanıldı.

EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, “IMF, Türk yetkililerden Fon’dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı.” denildi. (AA)

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