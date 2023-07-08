IMF’siz IMF programı provası yapıyorlar

Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez, dolaylı vergiler yerine zenginlerden vergi alınması gerektiğini söyledi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Vergi ve harçlara ardı ardına yapılan zamlara pek çok kesimden sert tepkiler geliyor. Bu zamların acımasız ve adaletsiz vergi türü olduğunu söyleyen Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez, dolaylı vergi oranının yüzde 70 seviyesine geldiğini, bunun AB'de yüzde 30'lar civarında olduğunu belirtti. Gelirden, kazançtan, varlıktan vergi alınması yerine geniş halk kesimlerinden vergi toplandığını ifade eden Söylemez, “KDV'den ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar dolaylı vergilere yüklenilerek geniş halk kesimlerine, enflasyon karşısına ezilen insanlara yük bindirildi. IMF'siz IMF programını provasını yapıyorlar. Yerel seçimlerden sonra daha beterini göreceğiz. Yeterli vergi toplayamayan, yurtdışından borçlanma olanakları kısıtlanan siyasal iktidar normalde net aktif vergisi olarak varlıklı kesimlerden, zenginlerden vergi almalıdır ama bunun tam tersi yapılıyor” dedi.

PLAN VE PROGRAM YOK

1994 ve 2001 krizlerinde devalüasyonlar yapıldığını ve IMF programlarının devreye alındığı hatırlatan Söylemez, “Şimdi ise ne program ne de planlama var” diye konuştu. Söylemez, Kur Korumalı Mevduat ödemelerinin Merkez Bankası'na (TCMB) devredilmesinin para basımı anlamına geldiğini, bunun da hiperenflasyona neden olacağını kaydetti. Bu karar sonrasında TCMB'nin yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sessiz kaldığına dikkat çeken Söylemez, “Para basmanın sonu gelmez. Demek ki Gaye Hanım parlatıldığı gibi rasyonel değil, irrasyonelmiş” ifadelerini kullandı.