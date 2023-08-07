İngiltere’de konut fiyatları düşüşünü 4. aya taşıdı

İngiltere'de konut fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı.

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Birleşik Krallık’ta ortalama konut fiyatı temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi ve fiyatlarda üst üste dört ay düşüş görüldü.

Halifax Konut Fiyat Endeksi’ne göre, ülkede konut fiyatları yıllık bazda ise yüzde 2,4 azaldı.

Temmuzda görülen yüzde 0,3 düşüşle, Birleşik Krallık’ta şu anda ortalama konut fiyatı 285 bin 44 sterlin olarak hesaplandı.

GEÇEN AYA GÖRE BİN STERLİN AZALDI

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ortalama konut fiyatlarının aylık bazda bin sterlin azaldığını belirterek, “Bu üst üste dördüncü aylık gerileme olmasına rağmen, tüm aylık düşüşler yüzde 0,5’in altında oldu. Fiyatlar gerçekte son 6 ayda çok az değişiklik gösterdi. Temmuzda, konut fiyatlarındaki yıllık düşüş hızı da yavaşladı. Bu veriler, zorlu ekonomik koşullar karşısında konut piyasasının direnç sergilemeye devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Konut piyasasına ilişkin öngörülerin ülke ekonomisinin performansıyla yakından ilişkili olduğunu kaydeden Kinnaird, maaşlardaki güçlü büyüme dahil olmak üzere birkaç faktörün destekleyici olduğunu aktardı. (AA)

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