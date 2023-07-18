İngiltere’den Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi planı

İngiltere, Türkiye ile arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamını hizmetler ve dijital sektörü de kapsayacak şekilde genişletmek için müzakerelere başlamayı planladığını açıkladı.

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İngiltere, Türkiye ile arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamını hizmetler ve dijital sektörü de kapsayacak şekilde genişletmek için müzakerelere başlamayı planladığını açıkladı.

İngiltere, Avrupa Birliği’nde ayrılmasının ardından Türkiye ile var olan ticaret ilişkilerini devam ettirecek bir serbest ticaret anlaşması yapmış, iki ülke de anlaşmanın ileride revize edileceğini belirtmişti.

İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın artık eski kaldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, anlaşmanın gözden geçirildiği, iki ülkenin de yeni bir anlaşma yapılabileceği kanısına vardığı ancak müzakerelerin resmi olarak gelecek yıla kadar başlamasının beklenmediği belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 30,7 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 23.5 milyar sterlin, yani 30.7 milyar dolar büyüklüğe erişti.

Serbest ticaret anlaşmasını (STA) İngiltere ekonomisinin kuvvetli olduğu yönleri yansıtacak şekilde revize etmek istediğini ifade eden Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, “Anlaşma ile İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiyi daha da derinleştirmek, ekonomik büyümeyi ve ülkenin her yanındaki işletmeleri desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Revize STA Türkiye’nin zeytinyağı ihracatına yönelik kotalar gibi emtialar hakkında sorunları da çözebileceği gibi hizmetler, dijital ve veri sektörlerini de kapsamına alabilir.

Bakanlık, müzakereler başlamadan önce şirketler ile görüşüp öncelik verdikleri konuları öğreneceğini belirtti. (REUTERS)

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