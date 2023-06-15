İran, Venezuela’ya 5 yılda 200 bin otomobil tedarik edecek

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre, İran Venezuela'ya 5 yılda 200 bin araç tedarik edecek ve İranlı otomobil şirketleri Venezuela'da atıl halde bulunan bir otomobil fabrikasını işletmeye başlayacak.

Sozcu.com.tr

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İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raeisi, bu hafta başlarında Venezuela’ya yaptığı bir gezi sırasında çeşitli anlaşmalar imzaladı. Raeisi tarafından imzalanan bir anlaşmaya göre İran’ın Venezuela’ya 5 yıl boyunca 200 bin araba tedarik edeceği duyuruldu.

İran devlet medyası Press TV’nin haberine göre, İran’ın en büyük ikinci otomobil üreticisi Saipa’nın CEO’su Mohammad Ali Teymouri dün konu ile ilgili açıklama gerçekleştirdi.

Teymouri, Venezuela Sanayi Bakanlığı yetkilileri arasında bir gün önce imzaladıkları mutabakata göre, İran’dan gönderilecek arabaların yanı sıra ülkedeki ortak bir fabrikada üretilecek araçların da anlaşma kapsamında olduğunu söyledi.

İRANLILAR VENEZUELA’DA FABRİKA İŞLETECEK

Teymouri, iki ülke yetkililerinin Venezuela’da 2015’ten beri faal olmayan Venirauto fabrikasında üretimi yeniden başlatma konusunda anlaştığını söyledi. Teymouri ayrıca Saipa’nın önümüzdeki birkaç ay içinde Venezuelalı müşterilere 2 bin araçlık ilk partiyi tedarik edeceğini duyurdu.

Saipa ve İran’ın en büyük otomobil üreticisi IKCO’nun yüzde 36 hisseye sahip olduğu fabrika faaliyete geçerse İran’ın Latin Amerika otomobil pazarındaki varlığı da genişlemiş olacak.

Teymouri son olarak, Saipa’nın Venezuela’da yaklaşık dokuz yıl hareketsiz kaldıktan sonra ticari araç ve kamyon üretimine odaklanan başka bir otomotiv fabrikasını da yeniden canlandırmak için çalışacağını söyledi.

20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

İran ve Venezuela arasındaki iş birliği iki ülkenin ekonomilerini hedef alan Amerikan yaptırımlarına karşı koyma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bu çaba kapsamında iki ülke güçlerini birleştirirken Raeisi’nin Venezuela’da yaklaşık 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladığı tahmin ediliyor.

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