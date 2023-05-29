İş dünyasından seçim mesajları: Seçimlerin ardından gündem ekonomi

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, "Seçimlerin ardından gündem ekonomi ve ihracat olmalı, döviz üzerindeki baskı kaldırılmalı" dedi. TÜRKONFED ve İKMİB başkanları da Türkiye'nin ekonomi gündemine dönmesi gerektiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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İş dünyası temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmeleri devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte gündemin ekonomi ve ihracat olmasını beklediklerini belirterek, dövizin üzerindeki baskının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin seçime giderken döviz üzerinde büyük bir baskı oluşturulduğunu, finansmana erişimin zorlaştığını belirten Eskinazi, “İhracatçılarımızın rekabetçiliğini olumsuz etkileyen döviz kurlarının kademeli bir şekilde ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır” dedi.

TÜRKONFED: ASLİ GÜNDEM OLAN EKONOMİYE DÖNÜLMELİ

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, “Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye’ye odaklanmanın vaktidir ve ülkemizin, hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarına teşekkür eden Sönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

“14 Mayıs’ta seçilen 28. dönem milletvekillerimize başarılar diliyor, her birinden tüm yetkilerini ülkemizin birliği, refahı, huzuru ve barışı için kullanmalarını bekliyoruz. Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye’ye odaklanmanın vaktidir ve ülkemizin, hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir.”

‘ŞİMDİ EKONOMİ GÜNDEMİNE ODAKLANMALIYIZ’

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milletinin iradesini ortaya koyduğunu belirterek, “Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız” ifadesini kullandı.

Pelister, “Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. (AA, REUTERS)

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