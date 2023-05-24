İş dünyasından yeni kurulacak hükümete çağrı

ATSO Başkanı Ali Bahar, “Artık önümüzü görebilmeyi, piyasalarda güvenin sağlandığı, finansal istikrara yönelik adımların doğru atıldığı programların süratle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz. Bizler, iş dünyası temsilcileri olarak yeni kurulacak hükümetten, kalkınma sürecimize yönelik acil eylemler beklediğimizi iletmek istiyoruz” dedi.

Batuhan SERİM

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, ATSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Bahar, ekonomiden hukuka, eğitimden kadına şiddete kadar çözüm bekleyen birçok konuda, toplumun ve iş dünyasının taleplerini dile getirdi. Bahar; liyakat, adalet ve eşitlik vurgusu yaptı.

“ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANIYORUZ”

Bahar, “Atamaların ve kişisel ilişkilerin liyakat prensibini etkilemesi, büyük bir sorundur. Özellikle yüksek düzeydeki kamu görevlerine yapılan atamalarda liyakat yerine kişisel tercihlerin etkili olması, yaşadığımız birçok sorunun aslında altında yatan temel sorundur. Adalet ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KALKINMA SÜRECİMİZİ SEKTEYE UĞRATMAKTADIR”

“Ülkemiz ekonomik ve sosyal olarak zor bir dönemden geçmektedir” ifadelerini kullanan Bahar, “Geldiğimiz noktada ekonomide risk algısının ve belirsizliklerin yüksek olması ve finansal göstergelerin öngörülememesi kalkınma sürecimizi sekteye uğratmaktadır” dedi.

“ARTIK ÖNÜMÜZÜ GÖREBİLMEYİ…”

Bahar, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık önümüzü görebilmeyi, piyasalarda güvenin sağlandığı, finansal istikrara yönelik adımların doğru atıldığı programların süratle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz. Çünkü artık iş dünyamızın ve ülke ekonomisinin buna tahammül edecek ne bir dakikası ne de kaybedecek tek bir kuruşu dahi kalmamıştır. Bizler, iş dünyası temsilcileri olarak yeni kurulacak hükümetten, kalkınma sürecimize yönelik acil eylemler beklediğimizi iletmek istiyoruz.”

“ÇOK CİDDİ SIKINTIYA YOLO AÇACAK”

20. Grup Meclis üyesi Eder Kuzucu, kredi kartında nakit çekimin sınırlanmasına ve bazı bankalarda iptal olmasına neden olan kararı eleştirerek, “Bankalar karar aldı geçen hafta, ticari firmaları işletme kredi kartlarındaki taksit sistemini komple kapattı. Bu bizim sektörde özellikle çok ciddi sıkıntıya yol açacak. Çünkü bizim hem tahsilatlarımızda çok önemli bir enstrümandı, hem ödemelerimizde çok önemliydi” dedi.