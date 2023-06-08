İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayısta düştü

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye ihracat İklimi Endeksi, mayıs ayında 52,3 olarak gerçekleşti. Endeks üst üste dördüncü ayda da eşik değerin üstünde kalarak iyileşmeyi sürdürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs’ta 52.3 seviyesine gerilese de üst üste dördüncü ay da eşik değer olan 50’nin üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

İSO verilerine göre endeks önceki aya göre hafif düşüş gösterse de Türk imalatçılarının ihracat talep koşullarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti.

Endekste 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

‘DENGELİ DAĞILAN BÜYÜMEYE İHTİYAÇ OLACAK’

İSO verilerine göre talep koşullarındaki iyileşmenin devam etmesine katkı sağlayan ana pazarlardan biri ekonomik aktivitenin üst üste dördüncü ay arttığı ABD olurken, Avrupa’da üretim Mayıs ayında genel olarak artış gösterse de birçok ülkede büyüme ivme kaybetti.

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Türk imalatçılarının ihracat iklimi iyileşmeye devam etmekle birlikte birçok ülkede firmalar, imalat talebinin durgun kalması nedeniyle uluslararası pazarlarda hizmet firmalarından gelen güçlü talepten destek buldu. Mevcut iyileşmenin sürdürülebilmesi için ihracatçıların önümüzdeki aylarda daha dengeli dağılan bir büyüme görünümüne ihtiyacı olacak” dedi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Dolarda artış sürüyor

İlginizi Çekebilir Dış basın TL'deki düşüşü böyle gördü

İlginizi Çekebilir Apple'dan üç haftada üçüncü zam