İspanyol bakan 18 yaşındaki her gence 20 bin Euro verilmesini önerdi

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, 18 yaşına giren gençlere 'evrensel miras' adı altına 20 bin Euro verilmesini önerdi. Bakan Diaz, eğitim almak veya bir iş kurmak için verilecek bu paranın fırsat eşitliği sağlayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ülkedeki her gence 18 yaşına geldiklerinde öğrenim görmeleri veya iş kurmaları için 20 bin Euro (570 bin TL) vererek toplumsal eşitsizliğin üstesinden gelmeyi amaçlayan bir plan önerdi.

Planı İspanya’da yapılacak 23 Temmuz’daki erken genel seçimlerinden önce açıklayan Díaz’a göre girişimin maliyeti 10 milyar Euro olacak. Bu tutar zenginlerden vergi alınarak toplanacak.

Planın amacı ‘insanların aile geçmişleri veya kazançları ne olursa olsun “fırsat eşitliğini” garanti etmek’ olarak açıklandı. 18 yaşından 23 yaşına kadar devam edecek olan ödemelerle gençlerin eğitim alması veya kendi işini kurması sağlanacak.

ZENGİNLERDEN VERGİ ALINACAK

Sumar isimli sol ittifakın üyesi olan Diaz, dün öğleden sonra Madrid’de yabancı muhabirlerle yaptığı bir toplantıda, “Bu, gençlerin bir gelecek sahibi olmalarına izin vermekle ve onlara soyadlarına bağlı kalmadan okuma veya bir iş kurma şansı vermekle ilgili” dedi.

Diaz, ‘evrensel miras’ olarak adlandırılan hibenin ekonomik durumları ne olursa olsun tüm genç İspanyollar tarafından kullanılabileceğini ve yılda 3 milyon Euro’dan fazla kazanan kişilerden vergi alınarak bu planın finanse edileceğini belirtti.

HÜKÜMETTEN İTİRAZ GELDİ

Koalisyon hükümetinin ekonomi bakanı Nadia Calvino ise Diaz’ın çıkışına itiraz etti.

Calvino “Herhangi bir kısıtlama olmaksızın sübvansiyon veya hibe vermeyi öneren herkes bunun nasıl finanse edileceğini açıklamalıdır. Çünkü önümüzdeki yıllarda sorumlu bir maliye politikası sürdürmek zorunda kalacağız” dedi.

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