İşsizlik fonu işverene çalıştı

İşsiz kalanların yeni iş bulana kadar güvence olarak gördüğü İşsizlik Fonu, işverene kaynak oldu. 2022’de işsize ödenen paranın neredeyse 2.5 katı işverene verildi.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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İşsiz kalanlara gelir yaratarak, yeni bir iş bulana kadar geçinmelerine imkan sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işverene kaynak olmaya devam ediyor. Fondan işsizlere 20 yılda yapılan ödemenin çok daha fazlası 3 yılda işverenlere yapıldı.

2022'de işverenlere yapılan teşvik ve destek ödemeleri ise 28.6 milyar lirayı bulurken, aynı dönemde işsizlik ödeneğini hak edenlere verilen ödeme ise 12.2 milyar TL’de kaldı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Aralık 2022 İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’ne göre aralık ayında da işverene, işsiz kalanlara yapılan ödemelerden yaklaşık 2.6 milyar TL fazla ödeme yapıldı. Son 3 yılda ise işveren teşvik ve destek miktarı 68.4 milyar TL olurken, aynı dönem işsiz kalanlara yapılan ödeme ise 26.1 milyar TL'de kaldı.

Fonun kurulduğu dönemden bu yana 20 yıldır işsizlik ödeneğinden faydalananlara ödenen miktar ise 52.1 milyar lira oldu. 2022'de işverene yapılan asgari ücret desteği 100 lirayken bu yıl 400 liraya kadar çıkarıldı. 2023'te işverene yapılan destek miktarının bu doğrultuda katlanması bekleniyor.

FON VARLIĞI 122.9 MİLYAR TL

İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü ise 2022 yılında 33.5 milyar lira artarak, yıl sonu itibarıyla 124.3 milyar lirayı aştı. Fonun geçen yıla ait 89.1 milyar liralık gelirinin 39.5 milyar lirası işçi-işveren primi, 13.2 milyar lirası devlet katkısı, 29.4 milyar lirası faiz gelirleri ve yaklaşık 7 milyar lirası diğer gelirler kalemlerinden oluştu. 9 Ocak itibarıyla ise fon varlığı 122 milyar 907 milyon 733 bin TL oldu.

Patronlara 68.4 milyar lira

İşsizlik Fonu'ndan 2022 Aralık dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 424 bin 96 kişiye 1 milyar 26 milyon lira ödeme yapılırken işveren, işçiyi koruması gereken fondan milyarlarca lira destek almış oldu. Mart 2002’den 31 Ağustos 2022’ye kadar işsizlik ödeneğine başvuran yaklaşık 17 milyon kişiden 9.4 milyonu ödeneği almaya hak kazandı. 20 yılda bu kişilere yapılan toplam ödeme 52.1 milyar TL olurken 2020, 2021, 2022 yıllarında işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri ise 68.4 milyar liraya ulaştı.