İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK'e göre şubat ayında dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 23,4 oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2023 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 19,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 23,4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile yüzde 23,4 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

DEPREMİN İŞSİZLİĞE ETKİSİ TESPİT EDİLEMEDİ

TÜİK şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde Hanehalkı İşgücü Araştırması Şubat ayı anket uygulamasının yapılamadığını duyurdu.

Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için depremin etkisi göstergelere yansıtılamadı.

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı