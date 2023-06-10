İstanbul sezonu finalle açtı

En az 50 bin taraftarın beklendiği Şampiyonlar Ligi finalinden 120 milyon dolarlık turizm geliri bekleniyor. Sektör İstanbul’da finalle gerçek bir açılışa hazırlanıyor.

Sayime BAŞÇI

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Dünyanın önde gelen futbol takımlarından Inter ve Manchester City arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da turizm ve yeme içme sektörüne doping olurken özellikle turizm sektörü final ile gerçek bir açılış yapmaya hazırlanıyor. 50 bin Inter ve Manchester City taraftarının final için İstanbul'a gelmesi beklenirken, dolulukların hafta sonunda yüzde 95'e ulaşacağı belirtildi.

120 MİLYONLUK FİNAL

Taraftarların İstanbul ve farklı illere yapacağı ziyaretlerde ortalama 2.000 dolarlık harcama yapmasını bekleyen turizm sektörü dışında, özellikle içki sektöründe de tüketimde bir artış bekleniyor.

İstanbul'un bir süredir devam eden hareketsiz ve sakin günlerden final karşılaşması ile sıyrılacağını, sezona iyi bir açılışla başlayacağını kaydeden Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, hafta sonu otellerde yüzde 95 doluluk ve 120 milyon dolarlık gelir beklediklerini anlattı.

Maç için basılan 72.000 biletin 50.000 binin satışa sunulduğu etkinlik için İstanbul'a en az 50.000 kişinin gelmesini beklediklerini anlatan Eresin, “Bundan önce 3 yıllık Şampiyonlar Ligi finali yapılan ülkelerde o şehre gelen seyircilerin yüzde 43'ü diğer şehirleri de ziyaret etmişler. İlave yüzde 23 para harcamışlar. Bizde gelen bir turist 700-800 dolar harcıyor ortalama olarak. Bu misafirlerin 2 bin doların üzerinde harcayacağı tahmin ediliyor. Burada tahminimiz 120 milyon dolarlık bir döviz gelirimiz olacak” bilgisini verdi. UEFA'nın da katkısıyla final öncesi yüzde 70'lerde olan doluluklara yüzde 20'lik bir katkı sağlanacağını anlatan Eresin, “Asıl önemli olan sezonun devamı için inanılmaz prestijli bir marketing çalışması olmuş olacak ve yılın geri kalanına da pozitif etki yapacaktır” dedi.

Biranın yüzde 8'ini turistler tüketiyor

Bugün finalle birlikte özellikle yeme içme sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanırken, alkollü içecek satışlarında artış bekleniyor. Genel olarak Türkiye'de turizmin toplam bira satışlarına yüzde 8'lik bir etki yarattığını kaydeden Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO'su Can Çaka, “Tabii ki bizim çok ciddi Avrupa'da ihracat faaliyetimiz de var. Almanya, İngiltere Avrupa'daki en büyük pazarlarımız bizim. Avrupa'dan gelenlerin tercihi markalarımız oluyor. Tüketimde artış bekliyoruz. İş ortaklarımızın olduğu noktalarda artış olacaktır. Net bir biçimde ölçmek mümkün değil ama genel olarak Türkiye'de turizmin bira tüketimine etkisini yüzde 8'ler civarında hesaplıyoruz” dedi.