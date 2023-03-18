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İstanbul’da bazı marketlerden et fiyatını sabitleme kararı

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı aldığını duyurdu.

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İstanbul’da bazı marketlerden et fiyatını sabitleme kararı

Bünyesinde 44 üye ve 2140 mağaza bulunan İstanbul PERDER’den yapılan açıklamada, “Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık” denildi.

“RAMAZAN SONRASINDA DA DEVAM ETTİRMEYİ PLANLANMAKTAYIZ”

Açıklamada, “Bu çerçevede, kasap reyonu olan kampanyaya dahil olan üyelerimizle 20 Mart’tan itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL’den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize  tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız” ifadeleri yer aldı. DHA

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