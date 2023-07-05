İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 35 bin 380 TL oldu

İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti haziranda 35 bin 380 TL oldu. İstanbul'da yaşamanın maliyeti yüzde 63,86 arttı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Planlama Ajansı'nın “İstanbul'da Yaşam Maliyeti” araştırmasının ilk yarıyıl raporu yayımlandı.

Rapora göre haziranda İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,86 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti haziran ayında 35 bin 380 TL olarak hesaplandı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 5,59, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 28,20 oranında arttı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre ise yüzde 63,86 oranında arttı. Son 6 ayda oransal olarak en yüksek artış ocak ayında gerçekleşti.

BİR AYDA 1873 TL ARTTI

Haziran ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 TL olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1873 TL arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışının yüzde 68,64 oranı ile et-kıyma fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin fiyat artışlar ise şöyle oldu:

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