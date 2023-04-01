İstanbul’un enflasyonu martta yüzde 73,02 oldu

İTO verilerine, 2023 Mart'ta İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,95, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,96 oranında arttı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Mart’a ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı.

Buna göre, 2023 Mart ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,95, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,96 oranında arttı.

2022 Mart ayına göre 2023 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 73,02, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 74,22 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da perakende fiyatlarda yıllık bazda artış şubatta yüzde 78,62 olmuştu.

AYLIK BAZDA GİYİM YÜZDE 5,32 ARTTI

Mart 2023'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Diğer Harcamalar grubunda yüzde 8,89, Giyim Harcamalarında yüzde 5,32, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 4,70, Gıda Harcamalarında yüzde 3,97, Konut Harcamalarında yüzde 2,46, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 0,36, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,17 artış, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -4,23 azalış izlendi.

Mart 2023'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 13,77, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 4,96, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 4,82, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,55, Mensucat Grubunda yüzde 1,45, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,13 artış, Madenler Grubunda yüzde -1,64 azalış izlendi.