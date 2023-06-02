İstanbul’un mayıs ayı zam şampiyonları belli oldu

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün patates olurken, en fazla düşüş sivri biberde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Mayısta Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan patates yüzde 31,03 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Bunu yüzde 23,72 ile çilek, yüzde 19,50 ile muz, yüzde 16,82 ile ıspanak, yüzde 15,44 ile salam, yüzde 14,59 ile maydanoz, yüzde 14,44 ile çocuk çorap ve yüzde 14,30 ile çarşaf izledi.

MAYISTA 242 ÜRÜNDEN 141’İ ZAMLANDI

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 141'nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi.

2023 Mayıs’ta sivri biber fiyatı yüzde -49,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde -34,55 ile patlıcan, yüzde -28,47 ile soğan, yüzde -25,64 ile salatalık, yüzde -21,82 ile taze fasulye, yüzde -18,93 ile bezelye ve yüzde -16,27 ile kabak oldu.

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