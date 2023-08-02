İstanbul’un temmuz ayı zam şampiyonları belli oldu

Yaz aylarında olunmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarındaki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. İTO verilerine göre sivri biber, temmuzda yüzde 62,20 oranında zamlanarak fiyatı en çok artan ürün oldu. İşte fiyatı en çok artan diğer ürünler...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün İstanbul’un temmuz ayı enflasyonunun aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olduğunu açıklayan İstanbul Ticaret Odası (İTO), bugün de temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler bazıları; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti takip etti.

242 ÜRÜNDEN 149’U ZAMLANDI

Seçimlerden sonra vergilerde ve akaryakıt fiyatlarındaki keskin artışlar, İstanbul’un aylık enflasyonunda 6,38 puan, yıllık enflasyonunda ise 8,27 puanlık artışa yol açtı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 3,46 iken temmuzda 9,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 63,76 oldu.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 149'unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

2023 TEMMUZ AYINDA ERİK FİYATI YÜZDE 17,68 UCUZLADI

2023 Temmuz’da Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde -17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde -13,02 ile kiraz, yüzde -4,51 ile salatalık, yüzde -0,91 ile karpuz ve yüzde -0,25 ile kavun oldu.

İlginizi Çekebilir İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu belli oldu

İlginizi Çekebilir Dolar/TL'de tarihi zirveye yakın yatay seyir sürüyor