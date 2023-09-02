İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu

Ağustos ayında son 6 ayın en yüksek enflasyonunun görüldüğü İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler açıklandı. İTO verilerine göre, ağustosta en çok zamlanan yüzde 75 ile taksi ücreti oldu. Kumaş türlerindeki artış da dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Ağustos’ta İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, ağustosta Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Bunu, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60 ile poplin kumaş, yüzde 59,56 ile taze fasulye takip etti.

242 ÜRÜNÜN 156’SI ZAMLANDI, 79’U SABİT KALDI

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156'sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti oldu.

Bunları yüzde 50 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek takip etti.

DOMATES YÜZDE 17,16 UCUZLADI

İTO verilerine göre, 2023 Ağustos’ta domatesin fiyatı yüzde -17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde -5,60 ile salatalık, yüzde -4,92 ile yaş üzüm, yüzde -4,28 ile otel konaklama ücreti ve yüzde -2,87 ile kavun oldu.

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