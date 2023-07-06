İYİ Parti’den memur ve emekli zammı önerisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Bizim kesin talebimiz, memurlar da yaptığınız artışın aynısını hem memur emeklilerine hem de SSK/BAĞKUR emeklilerine yapılması lazım. Bu olmazsa olmaz" dedi.

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İYİ Partili Erhan Usta, bugün TBMM'de emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Usta, şunları söyledi:

“YAPILAN ZAM ENFLAYONLA HIZLI BİR ŞEKİLDE ERİYECEK”

*Bildiğiniz gibi şu anda kanun teklifi geldi Meclis'e. Bu kanun teklifinde en düşük memur maaşını 22 bin liraya getiren bir düzenleme yapılmak isteniyor. Tabi buradaki kritik mesele, aslında artışın önemli kısmı normal prosedürel artışa göre, 17,75'in üzerine gelen artışın önemli kısmı seyyanen geliyor.

*Hükümet burada bir kurnazlık yapıyor. Bundan sonra bu seyyanen rakam, maktu rakam olarak belirlenecek ve daha sonraki hiçbir artışa bu rakam baz teşkil etmeyecek. Yani zaten temmuz artışında 8 bin 77 lira üzerinden bir artış yapılmadığı belli.

*Ocakta da yapılmayacak. Zaten enflasyon yüksek, hükümetin enflasyonu düşürmek gibi bir niyeti de yok.

*Dolayısıyla bu 8 bin 77 lirayı hızlı bir şekilde eritecek. Reel olarak burayı düşürecek, normal zamları 8 bin 77 liranın dışındaki rakamlar üzerinden normal geleneksel zamları yapacak. Böyle bir kurnazlık yapılıyor.

“ASGARİ ÜCRETİN 48 DOLARI GİTTİ”

*Rakam, bizim arzu ettiğimiz kadar olmasa bile, 22 bin lira en düşük memur için uygun bir maaş diyelim. Tabi burada bir diğer yanlışlık seyyanenden dolayı daha yüksek maaş alan memurlarda artış oranları çok daha sınırlı hale geliyor.

*Yüzde 85'ten yüzde 50'lerin altına düşen bir artış oranı var. Bunu da görmemiz lazım. Uzun dönemde kamu yönetimi açısından doğru bir şey değil bir defa bu. İnsanlar niye o zaman daha fazla tecrübeli olsun, daha fazla tahsil yapsın, kariyer meslekleri niye girsin?

*Rakamların açıklanır açıklanmaz nasıl eridiğini gördük. Asgari ücret, açıklandığı günkü kurda 481 dolara denk geliyordu.

*Daha yeni asgari ücretle kimse ücretini almadı. Ama bugün, 6 Temmuz, itibarıyla 48 doları gitti, 481 dolardan 433 dolara düştü. Muhtemelen ilk aldıklarında da bu biraz daha düşecek. Artık aralık ayında ne olacağına ilişkin hiçbirimizin bir öngörüsü maalesef yok.

“BÜTÜN EMEKLİLERİN MAĞDURİYETİ SÖZ KONUSU”

*Asıl büyük sıkıntı memur ve SSK/BAĞKUR işçi emeklilerindeki durum. Biliyorsunuz, temmuz ayında memur emeklileri yüzde 17,77; SSK ve BAĞKUR emeklileri de yüzde 19,77 oranında bir artış alacak.

*Zaten hükümetin bütüncül bir bakış açısı yok. Bir yerden bir talep, bir baskı geliyor. Nisan ayında en düşük emekli maaşıyla ilgili bir düzenleme yapıldı, o düzenleme de yanlıştı. Biz de emekli maaşı artırılsın diyoruz, hatta asgari ücret seviyesinde olmalı diyoruz.

*Maaşı 5 bin 500 lira olan 2 bin lira artış aldı. Ama maaşı 7 bin 501 lira olan 1 kuruş artış almadı. Böyle bir şey olabilir mi? Biz aynı artış oranında bütün emeklilere nisanda da verilmesini talep ettik.

*Hadi onu yapamıyorsunuz, hiç olmazsa seyyanen herkese 2 bin lira verilmesi gerekli dedik. Onların hiçbirisi verilmedi. Zaten nisanda 7 bin 500 liranın üzerinde maaşı olan emekliler ciddi şekilde mağdur edilmişti, şimdi temmuzda bütün emeklilerin mağduriyeti söz konusu.

“YOKSULLUK SINIRI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 4 BUÇUK KATINA ULAMIŞ”

*Şu anda yaklaşık 15 milyon emekli var. Ortalama emekli maaşının da 8 bin 500 lira olduğuna ilişkin SGK'nın açıklamaları var ve emeklilerin yüzde 80'i en düşük emekli maaşından maaş alıyor.

*Temmuz ayında, emeklilerin önemli bir kısmı 7 bin 500 lira almaya devam edecek çünkü artışlar kök maaş üzerinden veriliyor. 7 bin 500 lirayı aşmadığı sürece onlar bir artış da alamayacak.

*Açlık sınırı haziran ayı itibarıyla 10 bin 373 lira olmuş, yani şu anda en düşük emekli maaşı 2 bin 873 lira açlık sınırını altında. Yoksulluk sınırı en düşük emekli maaşının 4 buçuk katına ulaşmış.

“BİR EKONOMİK PROGRAM AÇIKLANMASI LAZIM”

*Esas problem yüksek enflasyon. Enflasyonu dizginlemedikten sonra rakamların büyümesinin hiç kimseye bir faydasının olmadığını, alım gücünü artırmayacağını biz buradan defaatle söyledik ama maalesef hükümetin enflasyonu düşürmeye yönelik hiçbir politikası yok.

*3 Haziran'da hükümet kurulmuş, 33 gün geçmiş, daha biz Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzından çok şükür bir ‘ekonomik program' lafı duyduk. Türkiye'nin problemleri çok büyük. Bir ekonomik program açıklanması ve bunun da bütün detaylarını vermeniz lazım.

*Biliyorsunuz, sayın eski damat bakan Instagram'dan istifa etmişti. Şimdiki bakan Twitter'dan 3 cümlelik güya ekonomik program açıklıyor. Bakalım, 2024 bütçesini de muhtemelen Cumhurbaşkanı TikTok'tan açıklayacak diye ben tahmin ediyorum.

“KESİN TALEBİMİZ…”

*Bizim kesin talebimiz, memurlar da yaptığınız artışın aynısını hem memur emeklilerine hem de SSK/BAĞKUR emeklilerine yapılması lazım. Bu olmazsa olmaz. Herkesi en düşük emekli maaşından maaş alır hale getirdiğimiz zaman uzun dönemde sosyal güvenlik sistemi açısından çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşacağız.

*Bugün hükümet, ‘Maliyetleri biraz kısıyorum' diyor. Kendi giderlerini, uçak giderlerini, şatafatı, saltanatı, yolsuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı kısmıyor; geliyor vatandaşın üzerine biniyor. Niye insanlar daha yüksek ücretten prim yatırsın? Nasıl olsa herkes en düşük emekli maaşından alıyor.

*Niye daha yüksek gün sayısıyla daha fazla çalışsın da daha fazla prim yatırsın? Şu anda 3 bin 600 gün prim yatıranla 11 bin gün prim yatıran hepsi aynı maaşı alır hale geldi. Geçmişte AK Parti hükümetleriyle getirilen aflar nedeniyle ahırındaki bir tane ineğini satarak yapılan aflardan gelip sadece bir inek parasıyla bu ülkede insanlara maaş bağlıyoruz.

*Hiç prim ödememiş, bir tane ayçekirdeği tesliminde bir prim kâğıdı var elinde, onun üzerinden siz ona emekli olma hakkını vermişsiniz. Bir tarafta da 10 bin gün prim yatıran insanlar var. Böyle bir adaletsizlik olmaz.

“EMEKLİLER BAŞKA BİR ÜLKEDE Mİ YAŞIYOR”

*Bu hükümet gelmeden önce, 2001 yılında, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1 buçuk katıymış. Asgari ücret 100 ise en düşük emekli maaşı 152'ymiş. Bugün geldiğimiz noktada bu oran 0,65'e düşmüş.

*Asgari ücretin yüzde 65'ine kadar gerilemiş. Ben buradan hükümete şunu sormak istiyorum: Çalışanların yaşadığı sıkıntıyı emekli yaşamıyor mu? Emekliler başka bir ülkede mi yaşıyor? Emekliler başka bir marketten mi alışveriş yapıyor? Onlara bir şeyi bedava veren mi var? Emeklileri niye açlığa mahkûm ediyorsunuz?

*Mazotu, elektriği, benzini, emeklilere daha ucuz satan bir yer mi var? Bunlar olmadığına göre emeklilerle ilgili bu mağduriyetin giderilmesi lazımdır. Hükümete çağrımız kesin ve net olarak şudur: Memur maaşlarında yaptığımız aynı artışları, en düşük memur maaşında yaptığımız artışı, bütün memur emeklileri ve SSK/BAĞKUR emeklilerine yapılması lazım. Bunun yapılması durumunda bile aslında emeklilerimiz içinde bulundukları sefaletten kurtarılamayacaklardır. (ANKA)

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