Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte beklentileri karşılayamadı
Japonya ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklenenden zayıf sermaye harcamaları nedeniyle tahminlerden daha az büyüme gösterdi.
Japonya ekonomisi, nisan-haziran döneminde yurt dışından gelen talebin artmasıyla bir önceki çeyreğe kıyasla yıllık yüzde 4,8 büyüdü.
Ancak, ekonomistlerin yüzde 5,6’lık beklentisinin altında kalan bu büyüme, Japon ekonomisinin önümüzdeki aylarda yavaşlayabileceğine işaret ediyor.
İÇ TALEP ZAYIF KALDI
ABD ve Çin’den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin büyümesine, kısmen yenin dolara karşı zayıflığı nedeniyle güçlü otomobil ihracatı ve turizmde Covid-19 pandemi sonrası yaşanan toparlanma katkı sundu.
İç talebin zayıf kalarak yüzde 2,2 oranında düşmesi nedeniyle özel tüketim ikinci çeyrekte yavaşladı.
Revize edilen rakamlar, sermaye harcamalarının ikinci çeyrekte yüzde 1 düştüğünü gösterdi. (AA)