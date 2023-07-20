JP Morgan Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti

JPMorgan, TCMB'nin faiz kararının ardından Türkiye için enflasyon ve büyüme beklentilerini yükseltirken faiz beklentisini sabit tuttu.

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ABD Bankası JPMorgan, TCMB’nin beklentilerin altında faiz artırımı yapmasının ardından Türkiye için büyüme ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan, Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini yüzde 3,2’den yüzde 4’e çıkardı.

JPMorgan analisti Fatih Akcelik müşterilere gönderilen araştırma notunda, TL’deki değer kaybının sürmesi nedeniyle enflasyon baskılarının temmuzda arttığını belirtti ve enflasyon beklentisini yüzde 50’den yüzde 57’ye çıkardı.

MAYIS 2024’TE ZİRVE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Akcelik, enflasyonun doğalgaz fiyatlarındaki olumsuz baz efekti ve yerel seçim öncesi baskılar nedeniyle Mayıs 2024’te yüzde 64’e çıkarak zirve yapmasını beklediğini ekledi.

Notta, “Yıl sonu faiz oranı beklentimizi yüzde 30’da sabit tutuyoruz ve yıl sonuna kadar her toplantıda 250 baz puan artırıma gidilmesini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentilerin altında bir artışla yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltirken, sıkılaştırma sürecinin kademeli olarak devam edeceğini ve bu sürecin ek önlemlerle destekleneceğini açıkladı. (REUTERS)

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