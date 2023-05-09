Kamu bankasının genel müdürüne 1.2 milyon TL maaş

Bir kamu bankasının genel müdürünün 1.2 milyon TL maaş aldığı ve bu durumun bürokrasi içinde rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Gelir adaletsizliğinin büyük bir sorun haline geldiği Türkiye'de ballı maaş alanların sayısı da günden güne artıyor. Kamu bankalarında verilen maaşlar da dudak uçuklatıyor. Bir kamu bankasının genel müdürünün 1.2 milyon TL maaş aldığı ifade ediliyor. Maaş skandalını gündeme getiren SÖZCÜ Yazarı Deniz Zeyrek, sözü edilen genel müdürün maaşının 850 bin civarında olduğunu, yüzde 35'ten fazla yapılan zamla birlikte maaşının 1.2 milyon TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Bu durumun tüm kamu bankalarının yönetimlerinde büyük rahatsızlık yarattığını ifade eden Zeyrek, “Kamu bankalarında şu aralar en çok konuşulan konu

bu oldu. Diğer yöneticilerin, genel müdür yardımcılarının maaşları, bunun yanına bile yaklaşamaz. Bu zammı son dönemde yapmışlar ve kurum içinde büyük tepki var” dedi.

PRİM ÖDEMELERİ VAR

Bankanın bilançolarında ve Sayıştay raporlarında tek tek maaşların görülmediğini hatırlatan Zeyrek, genel personel gideri altında yüksek maaşların gizlendiğini belirtti. Konuyu doğrudan banka içinden de teyit ettiğini dile getiren Zeyrek, maaşın yanı sıra yüksek primlerin de ödendiğini ve genel müdürün gelirinin katlandığını aktardı.