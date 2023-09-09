Kamu ihalelerinde ‘pazarlık’ öne çıktı

Pazarlık usulü ihalelerin toplam ihaleler içindeki payı yüzde 50’ye dayandı.

Deniz AYHAN

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Bu yılın ilk yarısında yapılan kamu ihaleleri geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat, pazarlık usulü ihaleler ise 7 kat arttı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023 yılının ilk altı ayı için hazırlanan Kamu Alımları İzleme Raporu verilerine göre pazarlık usulü ihalelerin toplam ihaleler içindeki payının yüzde 50'ye dayandığına dikkat çekti. Ateş, “Çok ciddi bir kamu kaynağı denetimsiz ve rekabetsiz bir biçimde bazı şirketlere aktarılıyor” dedi. Ateş, “Geçen yılın ilk yarısında 230 milyar TL olan toplam kamu ihalelerinin tutarı 892 milyar TL'ye, 48 milyar TL olan pazarlık usulü ihalelerin bedeli ise 397 milyar TL'ye yükseldi. Bu ihalelerde mutlaka şeffaflık sağlanmalı” diye konuştu.

SARAY İHALELERİ 23 KATINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığı ihalelerinde yaşanan artışın kamuoyuna mutlaka açıklanması gerektiğini ifade eden Ateş, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı'nın geçen yıl 45 milyon TL olan ihale harcamalarının bu yıl 1 milyar 80 milyon TL'ye çıkması soru işaretlerine neden oluyor. Yüzde 2.261'lik inanılmaz artış kesinlikle açıklanmaya muhtaç.”

‘İhaleler ranta dönüşmesin'

İhalelerde oransal olarak en büyük artış, deprem nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yaşandı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde yapılan harcama 1.2 milyar TL iken, bu rakam bu yıl 58 kat artarak 76 milyar TL'yi aştı. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı ihaleleri 15 milyar TL'den, yüzde 450 artışla 85 milyar TL'ye ulaştı. Türker Ateş, “Depremin yaralarını sarmak için yapılan bu yüksek harcamaların birileri için ranta dönüşmesine engel olunmalı” dedi.